Киев, , 08:56 — REGNUM Украинские войска оказались в тяжёлом положении, в том числе из-за действий российской артиллерии. Об этом главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил в своём телеграм-канале.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Он рассказал, что войска России наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов. Позиции ВСУ обстреливаются по 700–800 раз за сутки, при этом российская сторона каждый день расходует 40-60 тыс. снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские власти скрывают от общественности огромные цифры потерь.

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