Киев, 17 августа 2022, 08:56 — REGNUM Украинские войска оказались в тяжёлом положении, в том числе из-за действий российской артиллерии. Об этом главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил в своём телеграм-канале.

ВСУ
ВСУ
U.S. Army Europe Images

Он рассказал, что войска России наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов. Позиции ВСУ обстреливаются по 700–800 раз за сутки, при этом российская сторона каждый день расходует 40-60 тыс. снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские власти скрывают от общественности огромные цифры потерь.

Читайте также: Кириенко: НАТО готово воевать с Россией «до последнего украинца»