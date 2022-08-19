Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации со стороны США вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции. Об этом глава Госдепартамента написал в своем микроблоге.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявки Стокгольма и Хельсинки одобрили уже 23 из 30 членов Североатлантического альянса, в том числе и Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа американский президент Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. 10 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США призывают своих партнеров по Североатлантическому альянсу как можно быстрее ратифицировать соглашения о вступлении этих стран в военный блок.

Читайте ранее в этом сюжете: Срок возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии назвал финский политик