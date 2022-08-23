Хельсинки, 23 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Финляндии находящаяся в оппозиции коалиционная партия будет стремиться к созданию постоянной базы НАТО в стране, заявил 23 августа руководитель парламентской группы партии Кай Мюкканен.

Финляндия

«Мы должны решительно продвигать решение, при котором постоянные многонациональные функции НАТО, такие как региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона, могли бы быть размещены в Финляндии», — заявил Мюкканен на заседании парламентской группы.

Он добавил, что Финляндия должна стремиться стать «надежным игроком НАТО, чья защита является для других стран-членов необременительной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации со стороны США вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции.

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