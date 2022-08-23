Донецк, 23 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили по Донецку три ракеты «Ураган», оснащенные противопехотными минами «Лепесток», сообщили 23 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»), — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мирный житель.

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