Донецк, 21 августа 2022, 13:10 — REGNUM В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мирный житель. Об этом 21 августа сообщили в штабе обороны ДНР.
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«В Кировском р-не Донецка по ул. Делегатской на сброшенной преступниками [ВСУ] запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранение получил мужчина 1964 г. р. Доставлен в ГБ №24», — отмечается в сообщении.
Ранее мирный житель получил ранение в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ.
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