Таллин, , 12:56 — REGNUM

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать в себя всеобъемлющее эмбарго на энергоносители. Об этом в эфире эстонской радиостанции Vikerraadio заявил министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу.

«Мы должны высоко поднять цену действий России на [территории бывш. УССР] наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина», — отметил глава эстонского МИДа.

Рейнсалу перечислил предложения Эстонии, которые выдвигались в ходе обсуждения в ЕС антироссийских санкций: комплексное эмбарго на энергоносители, на товарные группы и лица, окончательное отделение российских банков от системы расчетов SWIFT.

Эстония также предлагает запретить въезд граждан России в Евросоюз. «Более 10 млн граждан России имеют право на въезд в Европейский союз, надеюсь, нам удастся достичь общеевропейского соглашения по некоторым формулировкам (запрета виз для граждан РФ — ИА REGNUM)».

Рейнсалу добавил, что нельзя уступать в противостоянии с Россией и «демонстрировать усталость»: «Мы готовы помогать [бывш. УССР] и давить на Россию настолько, что последняя будет вынуждена отступить. Важно проявить решимость и твердость характера».