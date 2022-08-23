Красноярск, , 07:40 — REGNUM В Красноярском крае прокуратура региона обязала администрацию Красноярска расселить 80 жильцов двух аварийных домов «в разумные сроки». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Аварийный дом Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР

Речь идёт о жилых многоквартирных домах на улице Краснопресненская. В 2017 году межведомственная комиссия признала эти дома аварийными и подлежащими сносу. Степень их физического износа превышает 74%. Несмотря на это, муниципалитет определил сроки расселения домов с 2028 года по 2029 год.

Прокуратура настаивает на сокращении сроков расселения. Соответствующие иски направлены в суд.

Как уточнили в прокуратуре, суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора. Однако администрация не согласилась с этим решением. По жалобе мэрии суд апелляционной инстанции отменил решения суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. При этом суд сослался на отсутствие в законодательстве конкретных сроков расселения жильцов аварийных домов.

Краевая прокуратура обжаловала судебный акт в суд кассационной инстанции. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановления суда апелляционной инстанции. Оставлены в силе решения суда первой инстанции. Теперь администрация должна рассмотреть вопрос об установлении разумного срока расселения домов.

Краевая прокуратура заверила, что ситуация с расселением жителей будет находиться на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 12 августа 2022 года обрушилась часть жилого многоквартирного дома на ул. 20-го Партсъезда. Ранее жильцы этого дома жаловались на его неудовлетворительное состояние, однако власти их не услышали. В результате люди лишились крыши над головой.

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Обрушение вызвало большой общественный резонанс и заставило сибирских чиновников обратить пристальное внимание на аварийные дома. Своей должности лишился министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак.

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