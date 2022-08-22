Омск, , 11:41 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от должности министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антона Гаака. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в правительстве Омской области.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение Бурков подписал 22 августа. Согласно распоряжению, Гаак уходит в отставку с 23 августа 2022 года.

О причинах принятого губернатором решения в официальном пресс-релизе не сообщается, однако омские массмедиа считают, что министра освободили от должности после обрушения части жилого пятиэтажного дома в Омске на улице 20-го Партсъезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 12 августа. Погибших и пострадавших при обрушении дома №53 на улице 20-го Партсъезда нет, однако люди лишились крыши над головой. При этом ранее жильцы неоднократно жаловались на неудовлетворительной состояние своего дома, однако власти их жалоб не услышали. После обрушения Бурков объявил о служебной проверке и пообещал «разбор полётов».

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Справка: Антон Гаак родился 14 июня 1979 года. Окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Трудовую деятельность начал в 1999 году. Занимал руководящие должности на омских энергетических предприятиях. С мая 2020 года являлся заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. 1 июня 2020 года возглавил министерство энергетики и ЖКК региона.

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