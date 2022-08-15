Омск, , 14:24 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков объявил о служебной проверке после обрушения дома на улице 20 Партсъезда в Омске.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в областном правительстве, ЧП с домом стало главной темой аппаратного совещания. Бурков поручил выяснить, «чьи действия или бездействие довели жилой объект до такого состояния, что рушатся торцевые стены».

Губернатор подчеркнул, что жилой фонд «не должен быть брошенным» из-за «перекладывания ответственности с одного органа власти на другой». Госжилинспекция, фонд капремонта и главы муниципалитетов «обложились бумажками» и не видят, «в каком состоянии на их территории находится объект», добавил он.

По итогам служебной проверки, которая должна быть закончена в течение недели, Бурков поручил привлечь виновных к ответственности.

Мэру Омска Сергею Шелесту поручено в течение недели провести полную ревизию состояния жилищного фонда. Регион намерен добиваться выделения федеральных средств по программе расселения ветхого и аварийного фонда.

Что касается жителей дома №53 на улице 20 Партсъезда, на ближайшем заседании областной комиссии по ЧС власти намерены обсудить механизмы помощи и конкретные меры поддержки оставшихся без крова людей.

Также в ближайшие дни должна быть проведена экспертная оценка состояния здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Омске обрушилась часть жилого многоэтажного дома на ул. 20 Партсъезда. Пострадавших и погибших нет, однако люди лишились крыши над головой.

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В МЧС причиной трагедии назвали аварийное состояние здания. Жители этого дома ранее неоднократно жаловались на его неудовлетворительное состояние.

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По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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