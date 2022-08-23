Лондон, 23 августа, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Расчётная цена газовых фьючерсов по итогам торгов 22 августа достигла рекордного уровня в $2861,6 за одну тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На дальнейший рост стоимости газа в Европе повлияло сообщение Газпрома, который 19 августа объявил об остановке с 31 августа на трое суток на техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Напомним, предыдущий рекорд расчётной цены на газ был установлен 7 марта, когда на фоне ожидания запрета на импорт российских энергоресурсов максимум цены в ходе торгов достигал $3892, а итоговая расчётная цена дня составила $2560,7.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость газа на торгах лондонской биржи ICE впервые с марта превысила $3000 за одну тысячу кубометров.

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