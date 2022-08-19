Москва, , 19:32 — REGNUM Единственный рабочий на сегодня газоперекачивающий агрегат «Северного потока» будет 31 августа временно остановлен, сообщили 19 августа в пресс-службе Газпрома.

Газпром Gazprom-neft.ru

«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ», — сообщили в компании.

Компания пояснила, что оборудование по перекачке газа нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Необходимо каждую тысячу часов осматривать корпус на наличие неполадок, например, пятен и выбоин.

Также и системы маслообеспечения, отвода продуктов сгорания газов, воздуха нуждаются в регулярном осмотре. Недопустимы утечка газа, повреждения клапанов.

Компания уточнила, что с 31 августа до 2 сентября «транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток».

Когда работы будут закончены и, если не обнаружится серьёзных технических неполадок, «транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки».

Напомним, «Северный поток» снабжает российским газом Германию, Нидерланды и Францию. Проблемы с мощностью на сегодняшний день связана с европейскими и канадскими санкциями против России.

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