Москва, 22 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Представители киевского нацистского режима перешли к открытым разговорам о планах «национальной чистки» в отношении русских, сообщила 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала слова посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского о том, что киевские террористы стараются «убить как можно больше русских».

«Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова прокомментировала возможную причастность киевского режима к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Московской области.

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