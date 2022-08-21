Москва, , 12:40 — REGNUM Возможную причастность киевского режима к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной в Московской области, прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если подтвердится … [киевский] след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — указала она в своём сообщении.

Также Захарова отметила, что за прошедшие годы накопилось достаточное количество такого рода фактов — от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Киева в преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.