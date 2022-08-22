Нур-Султан, , 19:12 — REGNUM Странам Запада удалось привить Казахстану синдром бывшей колонии. Об этом заявил член Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом Максим Крамаренко, передают «Аргументы недели».

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, именно этим можно объяснить значительно участившиеся за последние годы призывы к «деколонизации» Казахстана, большинство из которых сводится к требованиям об исключении русского языка из публично-правовой сферы, а также к массовым переименованиям населенных пунктов, получивших свои названия во времена СССР.

«Также одним изсимптомов такого синдрома являются настойчивые предложения пересмотреть трактовку некоторых периодов совместной русско-казахской истории. Например, иногда звучит призыв отказаться от термина «Великая Отечественная война», и даже реабилитировать бойцов туркестанского легиона (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил собеседник.

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Эксперт отметил, что хоть такие процессы и вызывают у русского населения ощущение «неуютности», но массового противостояния между казахами и русскими, проживающими в Казахстане, всё же нет.

Крамаренко акцентировал внимание на том, что даже «январская трагедия» не смогла спровоцировать межэтнический конфликт.

«Что лишний раз свидетельствует о том, что русофобия еще не пустила глубоко корни в нашем обществе. Но, конечно же, это не повод успокаиваться. Понятно, что третьи силы будут и дальше прилагать усилия, чтобы русофобия все-таки в итоге была привита Казахстану», — констатирует он.

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