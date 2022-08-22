Москва, 22 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. На Северном флоте стартует уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде», в которой впервые будет задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершит агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru БДК «Иван Грен»

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Большой десантный корабль «Иван Грен» пробудет в экспедиции до начала октября. Первой остановкой станет Кандалакша в Мурманской области, куда судно прибудет 24 августа. 25 августа на борту корабля можно будет ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Помимо этого, посетители смогут увидеть современное вооружение береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. На судне также расскажут о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Также «Иван Грен» посетит Архангельск, арктический посёлок Белушья Губа на Новой земле и вернётся в Североморск.

Второй этап агитационно-пропагандистской акции начнётся 19 сентября, где судно пройдёт по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России — посёлка Диксон.

«Главной целью агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» является поддержание стабильности в российском обществе, демонстрация успехов и достижений современных Вооружённых сил России, противодействие попыткам фальсификации военной истории и патриотическое воспитание молодёжи», — указано в сообщении пресс-службы.

Отметим, что датой начала агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде», выбран День Государственного флага РФ.

РанееИА REGNUM сообщало, что граждан России поздравил с Днём Государственного флага РФ президент Российской ФедерацииВладимир Путин в своём видеообращении, опубликованном 22 августа на официальном сайте президента РФ.

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