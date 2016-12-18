С Днем Государственного флага России граждан страны поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня День Государственного флага Российской Федерации. Наш флаг — символ свободы и независимости — объединяет людей, которые строят, любят и защищают родную страну, связывают с ней свое настоящее и будущее. Поздравляю всех с Днем Государственного флага!» — сказал Володин, поздравление которого опубликовано на сайте Госдумы.
Дворцовый мост в Петербурге подсветят в цвета российского флага
Подсветка Дворцового моста в Петербурге изменится в День Государственного флага России. В честь праздника около 600 светодиодных светильников расцветят мост в бело-сине-красных тонах. Праздничное световое оформление будет включено с 20:50 до 23:59 мск.
Глава Самарской области поздравил жителей региона с Днём флага России
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
«Сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления и продолжающейся специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации [территории б. УССР], наш стяг укрепляет дух россиян, пробуждает патриотические чувства, помогает глубже осознать, что наша судьба неразрывно связана с Россией, с ее прошлым, настоящим и будущим», — приводит пресс-служба слова Азарова.
Под флагом России наши соотечественники совершают подвиги — глава Колымы
Губернатор Магаданской области Сергей Носов, поздравляя колымчан с Днём Государственного флага России, отметил: в нынешнее время российский триколор — это олицетворение свободы, справедливости.
Депутат ГД: Ополченцы ДНР и ЛНР своим героизмом пишут историю России
Во флаге России заложено мощное объединяющее начало для всего многоконфессионального и многонационального народа страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
В мероприятии приняли участие ветераны отрасли, сотрудники Росавиации и подведомственных ей предприятий.
В ходе торжественного мероприятия прозвучали слова благодарности ветеранам отрасли и поздравления с праздником всех, кто связал свою профессиональную деятельность с крылатой профессией.
В Оренбурге под звуки марша пронесли триколор России
В Оренбурге прошёл флешмоб «Za флаг России!», сообщили 22 августа в пресс-службе УФССП по Оренбургской области.
В честь Дня флага России активисты «Молодой гвардии» и судебные приставы-исполнители развернули большой российский триколор и пронесли его под звуки марша военного оркестра по периметру парка.
Губернатор Приангарья: «Флаг — это исторический символ государства»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Днем флага России, отмечаемым сегодня, 22 августа. В его обращении, в частности, сказано:
«Флаг — это исторический символ государства, который подтверждает его суверенитет, свидетельствует о продолжении традиций. Он объединяет всех, кто осознает свою ответственность за страну, трудится во имя настоящего и будущего своего Отечества…»
В Дамаске здание оперного театра украсили российским триколором
Здание Дамасского оперного театра украсили российским и сирийским триколорами. Видео опубликовало 22 августа Минобороны России.
В Ульяновске развернут 50-метровый флаг России и пройдёт автопробег
В Ульяновской области мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага России, будут идти три дня. Тематические события организованы во всех муниципальных образованиях.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев:
«Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с праздником — Днём Государственного флага Российской Федерации! Наш флаг — один из важнейших символов Российской государственности.
Сейчас, когда русофобия в западном мире зашкаливает, наш триколор — это ещё и ориентир. Компас, который указывает верный курс на пути к истинной цели.
Сегодня российский флаг объединил настоящих патриотов своей страны, где бы каждый из нас ни находился: дома, на чужбине или на передовой.
Триколор стал гордостью, с которой люди заявляют: «Я россиянин!», чего бы это ни стоило. Под флагом Российской Федерации наши люди сражаются за правое дело и победят.
Пусть триколор всегда реет над исконно русскими землями! Пусть наш флаг всегда будет символом сильной страны. Страны, в которой чтут традиции, помнят о прошлом и уверенно смотрят в будущее. С праздником!»
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём поздравлении отметил, что День Государственного флага России — праздник «каждого гражданина нашей многонациональной страны», назвав российский триколор символом трудовых, военных и спортивных побед, достижений в науке и искусстве:
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»):
«Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем Государственного Флага Российской Федерации.
Во все эпохи флаг Российского государства олицетворяет собой могущество и независимость Отечества, выражает идеи и принципы государства, служит символом гордости за свою страну и свой народ. Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны.
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории России, в стремлении сделать Россию сильным, развитым государством. Наш флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями государственности».
В Сирии в честь Дня флага РФ российским и сирийским триколорами украсили фасад Дамасского оперного театра.
Оренбуржцы развернули самый длинный в России триколор в честь Дня флага
Под Оренбургом в честь Дня Флага России оренбуржцы развернули российский флаг длиной 1,3 тыс. метра, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Вес флага составил около 600 кг, ширина 4,5 метра. Российский флаг, развёрнутый в Оренбургской области, на 288 метров больше триколора из Самарской области, установившего три года назад рекорд по длине.
Глава ДНР: «Российский триколор олицетворяет национальную гордость»
День Государственного флага Российской Федерации — это особенный праздник, считает глава ДНР Денис Пушилин. По случаю отмечаемого 22 августа государственного праздника в своем телеграм-канале он отметил:
«Российский триколор олицетворяет национальную гордость, могущество и героическое прошлое. Он выражает стремление к миру, сплоченность народа, его верность Отчизне, отвагу и мужество.
Флаг России дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. Но для жителей Донецкой Народной Республики это чрезвычайно ценный и знаковый символ. Именно под флагом России проходили Русская весна и референдум. Именно под ним мы встали на защиту своей земли и всего Русского мира…»
Глава Башкирии поздравил жителей с Днём Государственного флага России
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем Государственного флага Российской Федерации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Российский триколор — символ могущества и величия нашей страны. Символ единства ее народов, которые на протяжении многих веков живут в дружбе и согласии, уважают и защищают Отечество», — сообщил он.
Мэр Барнаула: «Триколор — один из главных государственных символов»
Мэр Барнаула Вячеслав Франк: «Триколор — один из главных государственных символов, объединяющих россиян. Бело-сине-красный стяг напоминает нам о великом прошлом страны, вдохновляет на новые свершения во имя настоящего и будущего нашего Отечества».
Путин поздравил граждан России с Днём Государственного флага
С Днём Государственного флага граждан России поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. В своём видеообращении, опубликованном 22 августа, он напомнил, что российский флаг впервые был поднят более трёх веков назад на первом российском военном корабле и с тех пор оставался символом России в сложные периоды её истории.