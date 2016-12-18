Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев:

«Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с праздником — Днём Государственного флага Российской Федерации! Наш флаг — один из важнейших символов Российской государственности.

Сейчас, когда русофобия в западном мире зашкаливает, наш триколор — это ещё и ориентир. Компас, который указывает верный курс на пути к истинной цели.

Сегодня российский флаг объединил настоящих патриотов своей страны, где бы каждый из нас ни находился: дома, на чужбине или на передовой.

Триколор стал гордостью, с которой люди заявляют: «Я россиянин!», чего бы это ни стоило. Под флагом Российской Федерации наши люди сражаются за правое дело и победят.

Пусть триколор всегда реет над исконно русскими землями! Пусть наш флаг всегда будет символом сильной страны. Страны, в которой чтут традиции, помнят о прошлом и уверенно смотрят в будущее. С праздником!»