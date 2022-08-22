Москва, , 13:22 — REGNUM После трех дней восстановления, которое 19 августа остановилось на подходе к отметке $98 за баррель, нефть снова оказалась под давлением на торгах 22 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти Pixabay.com

«Нефть марки Brent, которая с начала дня теряет 1,73%, вернулась под уровень $95 и рискует углубить потери в случае усиления бегства от рисков.

Нефтяной рынок не нашел аргументов для развития отскока и снова перешел в оборону под воздействием ухудшения общего настроя инвесторов, которые снова опасаются агрессивного ужесточения политики ФРС США.

Главным событием недели станет симпозиум в Джексон-Хоул, на котором Пауэлл может подтвердить намерение Центробанка по активной борьбе с инфляцией. При таком сценарии дальнейшее снижение грозит и акциям, и сырьевым площадкам.

Не в пользу роста черного золота играет и растущий доллар США, который дорожает уже девятый день подряд. «Американец» пользуется своим защитным статусом, ростом доходности облигаций и возродившимися ожиданиями масштабного повышения ставки ФРС в сентябре.

Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация в Китае, где перебои с электроэнергией в отдельных регионах вызвали волнения по поводу перспектив общего спроса в КНР.

Если в ближайшее время Brent не сможет вернуться выше $95, фокус внимания игроков сместится к недавним минимумам в районе $91,50, за которыми следует психологическая поддержка $90», — полагает эксперт.

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