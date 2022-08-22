Москва, , 08:18 — REGNUM Сектор нефти сегодня, 22 августа, начинает новую неделю продажами. Цена за баррель нефти нефти Brent отступает к $95,70, бочка WTI стоит $89,55, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти

Сырьевые котировки выглядят по-прежнему неоднозначно. С одной стороны, присутствует фактор сильного доллара, который мешает нефти восстанавливаться в цене. С другой, рынок снова и снова вспоминает о рисках общемировой рецессии, и это не способствует покупкам.

На прошлой неделе вышли довольно слабые статданные по экономике Китая, которые отразили вероятность ухудшения экономической ситуации.

Китай является одним из основных мировых импортеров нефти. Логично, что инвесторы продолжают наблюдать за сигналами с этой стороны и пока не находят оснований для радости.

На неделе до 16 августа, согласно данным CFTC, крупные инвесторы, включая хедж-фонды, сократили объем чистой длинной позиции в нефти на 28,9 тыс. фьючерсных и опционный контрактов.

Их число в общей сложности составило 290 388 контрактов, это минимальный показатель более чем за два года. Что означают эти данные? Институциональные игроки склоняются скорее к снижению цен на нефть, чем к росту.

Нефтяной сектор 222 августа останется под преимущественным давлением, если конъюнктура не поменяется. Баррель Brent может торговаться в рамках $94-97.

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