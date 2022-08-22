Газни, Афганистан, 22 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В результате разрушительного наводнения кишлак Навдех в уезде Малестан афганской провинции Газни полностью затоплен. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пресс-служба правительства Хабаровского края Наводнение, Хабаровский край, июль 2021 год

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Десятки семей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в холмах вокруг деревни; они остро нуждаются в помощи.

Помимо разрушения десятков жилых домов наводнение уничтожило около 200 джерибов (джериб равен 0,2 га) сельхозугодий с посевами.

В этом районе продолжают идти проливные дожди, и может произойти новое наводнение.