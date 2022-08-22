Проливные дожди затопили кишлак в Афганистане
Газни, Афганистан, 22 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В результате разрушительного наводнения кишлак Навдех в уезде Малестан афганской провинции Газни полностью затоплен. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Пресс-служба правительства Хабаровского края
Наводнение, Хабаровский край, июль 2021 год
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Десятки семей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в холмах вокруг деревни; они остро нуждаются в помощи.
Помимо разрушения десятков жилых домов наводнение уничтожило около 200 джерибов (джериб равен 0,2 га) сельхозугодий с посевами.
В этом районе продолжают идти проливные дожди, и может произойти новое наводнение.