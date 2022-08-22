Парун, Афганистан, , 10:11 — REGNUM В афганской провинции Нуристан по меньшей мере 20 человек погибли и 45 получили ранения в результате наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наводнение в Афганистане af. shafaqna.com

Согласно источникам, после проливных дождей в местности Камуи уезда Камдеш произошло мощное наводнение. Помимо человеческих жертв стихия нанесла огромный материальный ущерб.

По данным источников, наводнение уничтожило десятки жилых домов и сотни джерибов сельскохозяйственных угодий. Также погибли сотни голов крупного рогатого скота.

За последние два дня наводнения в провинциях Лагман, Нангархар, Кунар и Нуристан на востоке Афганистана привели к гибели людей и огромному урону.