Пули-Алам, Афганистан, 22 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар сильное наводнение в уезде Хуши унесло жизни по меньшей мере 20 человек.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

По сообщению информационного агентства «Шафакна» и газеты «Руз», в районе стихийного бедствия продолжаются поисковые работы. Источник сообщил, что на данный момент погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе женщины и дети.

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Мирзаман, один из жителей Хуши, сообщил Daily News, что пострадавшие нуждаются в пище. По информации корреспондента газеты, в этом районе уничтожены десятки жилых домов и тысячи джерибов сельскохозяйственных угодий.

Напомним, разрушительные наводнения с большим числом жертв произошли в последние дни и в других провинциях Афганистана.