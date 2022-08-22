Москва, 22 августа 2022, 10:05 — REGNUM Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, в генетическом коде российских граждан заложено стремление следовать своему пути, заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru
«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России», — заявил Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага России.

Российский лидер подчеркнул, что частью генетического кода жителей страны являются стремление выбрать свой путь и жить по собственной воле.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 22 августа отмечается День государственного флага РФ.

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