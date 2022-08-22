Москва, 22 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, в генетическом коде российских граждан заложено стремление следовать своему пути, заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России», — заявил Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага России.

Российский лидер подчеркнул, что частью генетического кода жителей страны являются стремление выбрать свой путь и жить по собственной воле.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 22 августа отмечается День государственного флага РФ.

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