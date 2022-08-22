Москва, 22 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Киевский режим получит от Германии 255 артиллерийских снарядов Vulcano для самоходных гаубиц. Такую поставку впервые одобрило правительство ФРГ, сообщает газета Welt am Sonntag.

Ralf Dillenburger САУ Panzerhaubitze 2000 германского производства

Германские оборонные предприятия должны напрямую экспортировать Киеву дальнобойные управляемые снаряды калибра 155 мм, так как у вооружённых сил ФРГ таких запасов нет. Дополнительные подробности, в том числе дата поставки, не сообщаются из соображений безопасности.

Снаряды Vulcano подходят для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые Германия передала Киеву в количестве десяти единиц. Киевскому режиму обещаны ещё 100 таких орудий.

Снаряды разработаны германской оборонной компанией Diehl Defense совместно с итальянской Leonardo. Они могут поражать цели на расстоянии до 80 км с точностью до одного метра.

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