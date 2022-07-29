Берлин, , 18:18 — REGNUM Украинские военные начали испытывать технические проблемы с немецкими 155-мм самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает издание Spiegel

Гаубица Panzerhaubitze 2000 Sonaz

По утверждению издания, большая часть этих самоходных гаубиц, ранее поставленных укронацистам, нуждается в серьезном ремонте и из-за его отсутствия не показывают заявленных тактико-технических характеристик.

Издание приводит мнение военных бундесвера, согласно которого технические проблемы вызваны слишком высокой интенсивностью эксплуатации Panzerhaubitze 2000 в ВСУ.

Они уточняют. что для бундесвера 100 выстрелов из этой САУ в сутки считается очень высокой нагрузкой, в то время как укронацисты, скорее всего, стреляют из них гораздо интенсивнее.

Каким образом можно решить эти технические проблемы, издание не уточняет.

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