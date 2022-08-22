Москва, 22 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Сербия с 1 ноября 2022 года из-за санкций останется без российской нефти. Об этом сегодня, 22 августа, заявил президент страны Александр Вучич.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

По его словам, страна не сможет получать нефть из России, которую доставляют в Сербию танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Вучич выразил озабоченность в обращении к гражданам: «Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для жителей Сербии, мы будем под санкциями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Сербия обеспечила себя природным газом на 62%.

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