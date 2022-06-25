Белград, , 20:01 — REGNUM Сербия обеспечила себя природным газом на 62%. Об этом, как сообщает агентство Tanjug, заявил президент Сербии Александр Вучич 25 июня во время обращения к населению.

Газпром Gazprom-neft.ru

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По словам Вучича, этого удалось добиться за счёт заключения выгодных договоров с российской корпорацией «Газпром».

»У нас есть хорошие новости… Мы продлили, подписали с «Газпромом» договор, чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе», — заявил Вучич.

По его словам, цена на газ будет колебаться в диапазоне от $360 до $410 за тысячу кубометров, в зависимости от колебания цен на нефть, к которым привязаны цены на газ.