Москва, , 03:20 — REGNUM По данным «Авиалесоохраны» в России на 22 августа действует 92 лесных пожара, сообщило РИА Новости.

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Лесной пожар

За последние сутки в регионах удалось потушить 80 природных возгораний на общей площади 1,4 тыс. гектаров.

Действующие пожары охватывают территорию площадью более 105 тыс. гектаров. Больше всего пожаров зафиксировано в Якутии. В республике действует семь возгораний на площади более 82 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области нестабильная обстановка с природными пожарами, так как ситуация может осложниться в любой момент из-за погодных условий. Об этом 21 августа первый замначальника Главного управления пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк заявил ТАСС.