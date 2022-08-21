Рязань, , 18:36 — REGNUM В Рязанской области нестабильная обстановка с природными пожарами, так как ситуация может осложниться в любой момент из-за погодных условий. Об этом 21 августа первый замначальника Главного управления пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк сообщил ТАСС.

Лесной пожар Szaopressa.com

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«Обстановка (с пожарами в Рязанской области) в любой момент может осложниться… — сказал он. — Погодные условия преподносят нам сюрпризы».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что из-за сильного ветра в Рязанской области остается довольно сложной ситуация с крупными лесными пожарами.

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