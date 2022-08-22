Прага, , 01:37 — REGNUM Премьер Чехии Петр Фиала на мероприятии в честь годовщины ввода войск СССР в Чехословакию заявил, что Прага продолжит оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь киевскому режиму, сообщает РИА Новости.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что Чехия понимает «те чувства, которые сейчас переживают [жители территории б. УССР]» и сразу после 24 февраля начала направлять киевскому режиму медикаменты и медоборудование, средства транспорта, военную технику.

Помимо этого Фиала заявил, что Чехия будет оказывать помощь киевскому режиму и в послевоенном восстановлении городов. В частности планируется ремонт школ, больниц и других гражданских объектов.

«И, конечно, продолжим поставки военной техники», — подчеркнул Фиала.

По словам премьера Чехии, страна приняла наибольшее количество беженцев с территории бывш. УССР — визы получили уже 415,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, затягивание конфликта на территории бывш. УССР приведёт к тому, что найти дипломатическое урегулирование ему будет всё сложнее. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Financial Times 21 августа.