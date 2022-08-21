Москва, , 23:52 — REGNUM Затягивание конфликта на территории бывшей УССР приведёт к тому, что найти дипломатическое урегулирование ему будет всё сложнее. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Financial Times 21 августа.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — заявил Гатилов.

Гатилов добавил, что Украина и ряд западных государств желают «сражаться до последнего украинца», свидетельством чему служит продолжение поставок вооружений киевским властям.