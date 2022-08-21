Москва, , 14:42 — REGNUM Для помощи в ликвидации природных пожаров на территории Рязанской области направлены 42 парашютиста и десантника федеральной Авиалесоохраны. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба государственного учреждения.

«По обращению правительства Рязанской области об оказании помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в регион переброшены 42 парашютиста и десантника Федеральной Авиалесоохраны, четыре летчика наблюдателя Федеральной, Ханты-Мансийской и Тюменской Авиалесоохраны и 26 работников наземных лесопожарных служб Московской, Тамбовской, Владимирской, Липецкой, Тульской областей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что представители межрегиональных лесопожарных сил прибыли в Рязанскую область для борьбы с возгораниями с оборудованием и техникой, и принимают участия в работах по ликвидации сложного лесного пожара в Спасском районе области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что ситуация с крупными лесными пожарами в Рязанской области остается довольно сложной из-за сильного ветра, пламя находится в 4−6 километрах от посёлка Голованово.