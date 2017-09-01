18 Августа
 
13:15

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 181 га

По состоянию на утро 18 августа площадь охваченных природными пожарами лесов на территории Рязанской области выросла с 84,8 га до 181 га. Об этом 18 августа сообщил по итогам заседания штаба по тушению пожаров врио губернатора региона Павел Малков в своём телеграм-канале.

13:13

Самолёт-пожарный сделает три рейса для тушения пожаров в Рязанской области

Самолёт Ил-76 сделает 18 августа три рейса для ликвидации природных пожаров в Рязанской области. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

13:12

Москва направила новые силы для тушения пожаров под Рязанью

Главное управление МЧС России по Москве направило в Рязанскую область дополнительные силы для тушения лесных пожаров.

13:12

Природные пожары в Рязанской области тушат 300 человек

Свыше 300 человек и более 100 единиц техники задействовано в тушении природных пожаров в Рязанской области. Об этом 18 августа сообщил врио губернатора Павел Малков.

13:09

Самолёт МЧС сбросил 42 тонны воды на пожаре вблизи рязанского посёлка

Самолёт Ил-76 МЧС России осуществил два вылета на тушение природного пожара в Спасском районе Рязанской области.

13:07

Смог и запах гари накрыл окраины Москвы

В южной части Москвы образовался смог, сообщили 18 августа очевидцы. Горожане отмечают ухудшение видимости и запах гари. В частности, дымка накрыла микрорайон Южное Бутово в Юго-Западном административном округе. Схожие наблюдения фиксируются в на юге, юго-востоке столицы, также в ТиНАО.

Причина — лесные пожары в Рязанской области. Накануне власти столицы направили соседнему региону помощь в борьбе со стихией.

13:06

В двух рязанских районах введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации был введён с 17 августа на территориях двух муниципалитетов Рязанской области в связи с природными пожарами.

13:05

На тушение рязанских лесных пожаров прибыли московские спасатели

17 августа стало известно, что для тушения природных пожаров в Рязанской области усилена группировка спасателей.