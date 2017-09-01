В южной части Москвы образовался смог, сообщили 18 августа очевидцы. Горожане отмечают ухудшение видимости и запах гари. В частности, дымка накрыла микрорайон Южное Бутово в Юго-Западном административном округе. Схожие наблюдения фиксируются в на юге, юго-востоке столицы, также в ТиНАО.

Причина — лесные пожары в Рязанской области. Накануне власти столицы направили соседнему региону помощь в борьбе со стихией.