Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 181 га
По состоянию на утро 18 августа площадь охваченных природными пожарами лесов на территории Рязанской области выросла с 84,8 га до 181 га. Об этом 18 августа сообщил по итогам заседания штаба по тушению пожаров врио губернатора региона Павел Малков в своём телеграм-канале.
Самолёт-пожарный сделает три рейса для тушения пожаров в Рязанской области
Самолёт Ил-76 сделает 18 августа три рейса для ликвидации природных пожаров в Рязанской области. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.
Москва направила новые силы для тушения пожаров под Рязанью
Главное управление МЧС России по Москве направило в Рязанскую область дополнительные силы для тушения лесных пожаров.
Природные пожары в Рязанской области тушат 300 человек
Свыше 300 человек и более 100 единиц техники задействовано в тушении природных пожаров в Рязанской области. Об этом 18 августа сообщил врио губернатора Павел Малков.
Самолёт МЧС сбросил 42 тонны воды на пожаре вблизи рязанского посёлка
Самолёт Ил-76 МЧС России осуществил два вылета на тушение природного пожара в Спасском районе Рязанской области.
Смог и запах гари накрыл окраины Москвы
В южной части Москвы образовался смог, сообщили 18 августа очевидцы. Горожане отмечают ухудшение видимости и запах гари. В частности, дымка накрыла микрорайон Южное Бутово в Юго-Западном административном округе. Схожие наблюдения фиксируются в на юге, юго-востоке столицы, также в ТиНАО.
Причина — лесные пожары в Рязанской области. Накануне власти столицы направили соседнему региону помощь в борьбе со стихией.
В двух рязанских районах введён режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации был введён с 17 августа на территориях двух муниципалитетов Рязанской области в связи с природными пожарами.
На тушение рязанских лесных пожаров прибыли московские спасатели
17 августа стало известно, что для тушения природных пожаров в Рязанской области усилена группировка спасателей.