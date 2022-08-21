Донецк, , 17:23 — REGNUM Населенные пункты Зайцево и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:40 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибра 120 мм; 16:40 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 17:00 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибра 155 мм.