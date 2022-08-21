Донецк, 21 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево и Горловку в ДНР. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Майорск — н.п. Зайцево: выпущено 7 мин калибра 120 мм. 13:40 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов.