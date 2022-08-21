Москва, , 14:02 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов и 148 вертолетов ВСУ. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

За сутки российскими средствами ПВО сбиты девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ДНР.

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