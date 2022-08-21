Москва, 21 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, на котором хранилось более 100 тонн дизтоплива для военной техники. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

Следите за развитием событий в трансляции: «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники», — отмечается в сообщении.

Также высокоточными ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитным комплексам западного производства.