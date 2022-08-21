Донецк, 21 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку восемь снарядов. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Images ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:00 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️11:35 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.