Москва, 21 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Следователи СК РФ фиксируют данные о том, что на территории ряда школ в Белицком, Новодмитровке, Константиновке, Николаеве националисты оборудовали опорные пункты. Об этом 21 августа сообщили в СК России.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Следователи СК России фиксируют данные о том, что на территории ряда школ в Новодмитровке, Белицком, Константиновке, Николаеве националисты оборудовали опорные пункты, казармы и склады боеприпасов, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему. Националисты планируют мост взорвать и обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку указанным фактам.