Донецк, 20 августа, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка, Зайцево южное, Новобахмутовка, Донецк и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:10 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм; 18:15 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево южное: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 18:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 18:40 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 10 мин калибра 120 мм; 19:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 19:05 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 19:25 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики киевского режима за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 160 снарядов и мин.