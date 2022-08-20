Москва, , 15:33 — REGNUM На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. Об этом 20 августа сообщает Минобороны России.

ОЗХО Opcw.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе н. п. Васильевка Запорожской области были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — отмечается в сообщении.

Специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В».

По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России в ближайшее время.