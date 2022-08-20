Донецк, 20 августа 2022, 12:12 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский натовскими снарядами. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Клещеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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