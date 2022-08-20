Донецк, 20 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:45 — н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР.