Мариуполь, ДНР, , 11:55 — REGNUM Более 3 тыс. флагов России раздали активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Роты Боевого Братства» жителям Мариуполя и Купянска ко Дню флага России, сообщили 20 августа в пресс-службе ЕР.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«Совсем скоро мы отметим один из главных праздников в нашей стране — День Государственного флага России. Сегодня в Мариуполе и Купянске мы раздали жителям более 3 тыс. российских флагов. Их они смогут вывесить из окон и с балконов домов. Абсолютно все реагировали позитивно, благодарили нас за флаги и помощь», — приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.

Вместе с «Молодой Гвардией» флаги раздавали и «Волонтеры Роты Боевого Братства».