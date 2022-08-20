Москва, 20 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей. Об этом 20 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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«Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей», — отметил он.

Также он заявил, что ракетный удар, нанесённый ВСУ по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — это попытка скрыть правду о преступлениях.