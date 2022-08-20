Москва, , 11:22 — REGNUM Ракетный удар, нанесённый ВСУ по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террористического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — это попытка скрыть правду о преступлениях. Об этом 20 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Сергей Шойгу

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«Сдавшихся в плен азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [режим Зеленского] приговорил к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесён ракетный удар американской РСЗО. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом [режима Зеленского] перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения [режима Зеленского] », — отметил Шойгу.

По его словам, «радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал идеологией всей бандеровской» власти.