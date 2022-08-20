Москва, 20 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Ударом высокоточного оружия на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков ВСУ. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате огневых ударов по боевым позициям ВСУ в Николаевской и Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек.