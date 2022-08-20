Москва, , 09:36 — REGNUM В результате огневых ударов по боевым позициям ВСУ в Николаевской и Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

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«В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек», — отмечается в сообщении.

Кроме того, силами ВКС России в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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