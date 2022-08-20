Донецк, 20 августа 2022, 09:24 — REGNUM Мужчина в Донецке пострадал в результате детонации мины «Лепесток» во дворе дома. Об этом 20 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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«Сегодня утром во дворе собственного дома в Кировском районе от детонации мины «Лепесток» получил травму мужчина 1955 г.р.», — отметил он.
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