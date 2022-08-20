Донецк, , 09:01 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Новобахмутовку натовскими снарядами. Об этом 20 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:35 — н. п Курдюмовка — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️08:15 — н. п Тоненькое — н.п. Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️08:35 — н. п Дружба — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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